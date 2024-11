"Ça plane pour moi": Plastic Bertrand, est-il lassé de ce tube après plus de 50 ans?

Le 14 décembre, le Country Hall de Liège vibrera au rythme des années 80 avec le concert "Ambiance 80". Plastic Bertrand et Alec Mansion promettent un spectacle haut en couleur et partagent leurs confidences sur les coulisses de cette tournée pas comme les autres.

Avec "Ambiance 80", les stars des années 80, dont Plastic Bertrand, Alec Mansion, Julie Pietri, Christian de Zouk Machine, Phil Barney ou encore Jean Schultheis, proposent bien plus qu’un concert. "C’est une fête", affirme Alec Mansion. "C'est un concert où on vient chanter avec nous et c'est à chaque fois différent et super émouvant de voir qu'après toutes ces années, ces chansons continuent à faire chanter des gens de toutes générations".

Pour Plastic Bertrand, c’est cette transmission qui fait la magie du show : "La tournée a commencé avec un public de l’époque, mais au fil des ans, on voit de plus en plus de jeunes. Aujourd’hui, c’est vraiment multigénérationnel".