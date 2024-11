De "Hello" à "All Night Long": retour sur trois tubes légendaires de Lionel Richie

Après plus d’un demi-siècle sur scène et un succès qui ne faiblit pas, Lionel Richie continue de faire vibrer des générations entières. C’est l’occasion parfaite de replonger dans trois de ses plus grands hits, de ceux qui ont marqué les années 80 et qui continuent d’être fredonnés aujourd’hui.

"All Night Long" : un succès planétaire et une rencontre décisive

Difficile de ne pas connaître "All Night Long", l'hymne festif de Richie sorti en 1983. Ce tube aux sonorités exotiques a été un succès immédiat, grimpant en tête des charts du monde entier. Et si la chanson fait danser les foules depuis plus de 40 ans, elle a aussi joué un rôle dans la vie personnelle de l’artiste.