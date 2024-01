Cauet, accusé de viol, assigne NRJ en justice pour revenir à l'antenne

Partager:

L'animateur Sébastien Cauet, dont l'émission sur NRJ a été interrompue fin novembre après l'ouverture d'une enquête pour viol, a assigné la radio en justice pour demander son retour à l'antenne, a indiqué mardi son avocat à l'AFP. "Ses sociétés et lui ont assigné NRJ" devant le tribunal de commerce de Paris "pour obtenir à titre principal l'exécution forcée de leurs accords et la possibilité de revenir à l'antenne", a indiqué à l'AFP Me Frédéric Lamoureux, confirmant une information de franceinfo.

Selon lui, une première audience de procédure a eu lieu devant le tribunal de commerce de Paris et une deuxième est prévue le 29 janvier. La décision ne devrait pas être rendue avant plusieurs semaines. Sollicitée par l'AFP, NRJ n'a pas réagi dans l'immédiat. "Sébastien Cauet et Be Aware, sa société de production, ont échangé depuis plus d'un mois avec NRJ sur le retour à l'antenne, mais aujourd'hui il n'y a pas d'accord conclu", a poursuivi l'avocat de l'animateur.

"En tant que chef d'entreprise, il doit veiller à la situation de sa société et de ses employés, et il n'y a pas d'autre solution que de demander au juge de trancher quand on n'arrive pas à s'entendre", a fait valoir Me Lamoureux. Cauet "ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir retourner sur l'antenne de NRJ et animer son émission", a-t-il assuré. La radio avait annoncé le 22 novembre "le retrait provisoire" de l'antenne de son animateur vedette, après l'annonce d'une plainte pour viol à son encontre. Il y présentait depuis 2010 (avec une interruption en 2017-2018) l'émission C'Cauet, du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00.