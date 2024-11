De "We Are the World" à "Fly Me to the Moon": découvrez les incontournables succès signés Quincy Jones

Ce dimanche 3 novembre, le monde a dit adieu à Quincy Jones, légende de la production musicale. Bien que beaucoup associent instantanément son nom à l’album mythique Thriller de Michael Jackson, l’héritage musical de Quincy est bien plus vaste et diversifié. Alors, quelles chansons doit-on réellement à ce producteur de génie ? Vous serez peut-être surpris en découvrant son impressionnante contribution à la musique, de Frank Sinatra à Henri Salvador.

Quand on évoque Quincy Jones, difficile de ne pas penser à sa collaboration emblématique avec Michael Jackson. Bien avant l’explosion de Thriller, Quincy avait déjà produit l’album "Off the Wall" en 1979, contenant le célèbre "Don't Stop 'Til You Get Enough". Michael en avait imaginé la mélodie, mais c’est Quincy qui l’a façonnée, y ajoutant la touche magistrale qui a fait vibrer le monde. Leur collaboration s’étendra sur trois albums : "Off the Wall", "Thriller" et "Bad", marquant à jamais l’histoire de la pop.

Avant de plonger dans la liste des classiques que Quincy Jones a façonnés, il est essentiel de comprendre ce qu'implique le rôle de producteur de musique. Bien loin de se limiter à la gestion de l’enregistrement, le producteur supervise l'ensemble du processus de création d’un album : il choisit les morceaux les plus prometteurs, compose l’équipe idéale (musiciens, ingénieurs du son), encadre l’enregistrement et, parfois, participe au financement du projet. Quincy Jones était un maître dans cet art, un visionnaire capable de transformer une bonne chanson en tube mondial.

Des Hits à la Pelle

Quincy n’était pas seulement l’homme derrière les succès de Michael Jackson. En 1980, il collabore avec George Benson sur le titre "Give Me the Night". Ce morceau sophistiqué, aux arrangements complexes et aux harmonies impeccables, montre bien la patte de Quincy, perfectionniste jusque dans le moindre détail. À cette époque, il avait déjà 30 ans de carrière en tant qu’arrangeur.

Retour en 1964. Quincy Jones réorchestre "Fly Me to the Moon" pour Frank Sinatra, transformant ce standard déjà populaire en une version qui deviendra légendaire.

Impossible de ne pas mentionner "We Are the World", le titre caritatif de 1985 écrit par Michael Jackson et Lionel Richie, mais produit par Quincy Jones. Réunissant 45 des plus grandes voix de la planète, ce projet titanesque est surement l'une des plus belles réalisations du producteur.

Une parenthèse française

Quincy Jones n’a pas seulement brillé outre-Atlantique. Dans les années 1950, alors qu’il avait 20 ans, il a travaillé en France comme arrangeur. Il a collaboré avec des icônes de la chanson française comme Jacques Brel, Charles Aznavour et Henri Salvador. Pour ce dernier, il a arrangé la chanson "Blouse du dentiste" en 1958, entouré de son orchestre.