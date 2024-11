Inoxtag a été cambriolé: le montant du butin se chiffre à plusieurs milliers d'euros

Inoxtag, qui ne réside pas dans cette propriété, s'est exprimé sur la plateforme X pour rassurer ses abonnés : "Les amis, tout va bien pour moi", a-t-il écrit. Le Youtubeur, suivi par 8,7 millions de personnes sur la plateforme de vidéos, a révélé avoir déjà été victime de deux cambriolages ces six derniers mois, au cours desquels sa collection de sneakers et de montres avait été dérobée.

Les amis, tout va bien pour moi, deux cambriolages en l’espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l’Everest, où on m'a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier : dans une autre maison à moi où ils ont…