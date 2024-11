"Ce n'est pas une critique, c'est un compromis": l'un des membres de 'Delta' s'explique sur la séparation du groupe

Après la fin du groupe Delta, Benoit Leclercq se lance en solo avec un nouveau projet musical. L'artiste, qui a fêté la sortie de son premier single "Basique", a décidé de prendre un nouveau chemin pour explorer des thèmes plus personnels et intimes. Il nous raconte son parcours et les raisons de ce changement important.

Benoit Leclercq, connu sous le pseudo de Léon, explique que son projet solo lui permet d’explorer des sujets plus personnels. "En groupe, il faut toujours prendre l'autre en compte. Ce n’est pas une critique, mais c’est un compromis", raconte-t-il. Pour lui, ce passage en solo est l’occasion de se concentrer sur son histoire, ses émotions, et de s’exprimer sans contrainte.

Un premier single introspectif

Avec "Basique", Léon aborde des thèmes d’acceptation de soi et de simplicité. "On n'est pas Superman", confie-t-il. Il admet que ce titre a été une forme de thérapie personnelle, un moyen de s’accepter tel qu’il est et de ne plus se culpabiliser pour des réactions émotionnelles naturelles. "C'est tout à fait naturel de pouvoir exprimer tout ce qu'on a au fond de soi-même".