Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière: l’animateur a-t-il trouvé l’amour auprès de la belle-fille d’Emmanuel Macron?

Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière se sont rencontrés en 2019 sur le plateau de "Balance ton post", où l’avocate défendait alors le hashtag #Balancetonmiso contre les attaques de Jair Bolsonaro envers sa mère. Mais c’est en mai 2024 que leur rapprochement se serait intensifié. Invitée à "Touche pas à mon poste" pour promouvoir son roman "Assises", la belle-fille du président a tapé dans l’œil de l’animateur, qui lui a rapidement proposé une chronique judiciaire régulière dans son émission.

Ce qui n’était au départ qu’une collaboration professionnelle aurait progressivement évolué en une relation plus intime. D'après Paris Match, "au fil des mois, insensiblement, l’intérêt réciproque se mue en complicité, la complicité en attirance, l’attirance en besoin de se voir et de se confier. Les rendez-vous téléphoniques succèdent aux dîners entre amis. Il se passe quelque chose et il se pourrait que cela n’ait rien d’un feu de paille".