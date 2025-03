"Le groupe regrette ces propos": Cyril Hanouna déjà recadré par sa nouvelle chaîne... qu'il n'a pas encore intégrée

Attendu en septembre sur Fun Radio et W9, Cyril Hanouna a déjà provoqué une réaction ferme de son futur employeur. Après avoir attaqué l’animateur Bruno Guillon dans l'émission "Touche pas à mon poste", le groupe M6 a pris publiquement position pour défendre son présentateur.

Cyril Hanouna ne rejoindra officiellement le groupe M6 qu’en septembre, mais son style provocateur fait déjà des remous. "Ils m'ont supplié pour que j'aille sur Fun Radio (...) pour avoir quelqu'un qui porte un peu la station (...) Il n'a qu'à partir Bruno Guillon, on prendra Cauet (ex-animateur de NRJ, mis en examen pour des viols et une agression sexuelle sur quatre femmes, dont trois adolescentes, entre 1997 et 2014, ce qu'il conteste, ndlr), qui fera certainement des meilleures audiences", a déclaré Cyril Hanouna lundi soir dans son émission "Touche pas à mon poste", diffusé en ligne.

Des propos qui s’inscrivent dans une attaque contre Bruno Guillon, animateur de la matinale de Fun Radio, station où Hanouna prendra ses fonctions à la rentrée.