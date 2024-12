Dans les coulisses d'un drame oublié: un documentaire belge fait sensation aux Etats-Unis

Le documentaire belge "Soundtrack to a Coup d'État" a été récompensé lors de la 40ᵉ cérémonie des IDA Documentary Awards.

Le film a ainsi été récompensé dans les catégories "meilleur montage" et "meilleur scénario" lors de cet événement prestigieux consacré au genre documentaire. L'œuvre de Johan Grimonprez a également décroché le prix "ABC News VideoSource", qui récompense "un long métrage documentaire qui utilise des séquences d'actualité comme partie intégrante de la narration".

Le documentaire belge "Soundtrack to a Coup d'État" de Johan Grimonprez a raflé trois prix lors de la 40ᵉ cérémonie des IDA Documentary Awards, qui se tenait jeudi à Los Angeles, a indiqué le Fonds audiovisuel de Flandre.

"Soundtrack to a Coup d'État" aborde le contexte post-colonial de l'indépendance du Congo en 1960 et met en lumière les coulisses de la mort du Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba, assassiné avec la complicité des Occidentaux. Le film utilise de nombreuses images d'archives et discours historiques. La bande-son fait, elle, la part belle à la musique jazz alors que plusieurs légendes telles que Louis Armstrong ou Nina Simone ont été instrumentalisées à l'époque pour faire diversion.

L'histoire est racontée du point de vue d'Andrée Blouin, pionnière oubliée de l'émancipation et de l'indépendance des femmes en Afrique. Cette militante était la collaboratrice de Lumumba lorsqu'il était Premier ministre du Congo. Johan Grimonprez a déjà été récompensé lors des festivals de Sundance et de Docville. Son film est par ailleurs nommé aux European Film Awards, dont la cérémonie de remise de prix aura lieu samedi à Lucerne en Suisse.