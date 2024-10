De "Can't Get You Out Of My Head" à "Magic": retour sur les tubes de Kylie Minogue qui ont marqué une génération

Kylie Minogue, icône mondiale de la pop, sera en concert le 1ᵉʳ juillet au Sportpaleis d’Anvers. Avec plus de 100 millions d'albums vendus et une carrière jalonnée de tubes, la chanteuse australienne promet un show à ne pas manquer. Vous les connaissez sans doute tous, mais certains de ses hits ont peut-être glissé entre les mailles de vos souvenirs... Retour sur une carrière rythmée par des morceaux qui nous ont fait danser sans relâche !

Impossible d’évoquer Kylie Minogue sans parler de "Can't Get You Out Of My Head". Ce tube iconique sorti en 2001 est devenu un hymne pop intemporel. Et pourtant, saviez-vous que la chanson a d’abord été proposée à... Sophie Ellis-Bextor ? Cette dernière l’a refusée, mais Kylie, elle, n’a pas hésité une seule seconde à la prendre après avoir écouté seulement 20 secondes. Un choix qui a marqué sa carrière, car ce titre reste à ce jour son plus gros succès.

Le clip futuriste, avec ses tenues très échancrées et ses décors minimalistes, a également fait sensation. Kylie a ainsi pris un virage stylistique audacieux, s'éloignant de son image disco pour plonger dans une esthétique plus moderne et sexy.