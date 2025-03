Le pionnier du jazz-funk Roy Ayers, connu pour son titre "Everybody Loves the Sunshine", est décédé à l'âge de 84 ans

Le vibraphoniste et pionnier du jazz-funk Roy Ayers s’est éteint mardi à New York, à l’âge de 84 ans, des suites d’une longue maladie. Artiste influent, il laisse derrière lui une œuvre immense, marquée par des titres devenus cultes.

Né en 1940 à Los Angeles, Roy Ayers découvre le vibraphone à l’adolescence et se passionne rapidement pour la musique. Il enregistre son premier album en 1963, lançant ainsi une carrière prolifique. Son style, mêlant jazz, funk et soul, le distingue rapidement, notamment à travers son groupe Roy Ayers Ubiquity, fondé dans les années 70.

Un héritage immortalisé par le hip-hop et la soul

Parmi ses nombreux morceaux, "Everybody Loves the Sunshine" (1976) reste son titre le plus emblématique. Ce titre, devenu un classique, a été samplé par de nombreux artistes, notamment Mary J. Blige pour My Life, ainsi que Dr. Dre, Kendrick Lamar ou encore Kanye West, preuve de l’impact durable de sa musique sur le hip-hop et le RnB.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, sa famille a confirmé son décès et annoncé qu’une célébration de "la vie de Roy" sera organisée prochainement. "Il nous manquera énormément", ont écrit ses proches, demandant le respect de leur vie privée.