Selena Gomez dévoile la tracklist de son album en duo avec Benny Blanco: surprises et clin d’œil à son passé musical

Sur Instagram, Selena Gomez a partagé avec enthousiasme les 14 titres qui composeront "I Said I Love You First", son nouvel album en duo avec son fiancé Benny Blanco. "Benny & moi sommes tellement excités de vous dévoiler la tracklist officielle", a-t-elle écrit à ses fans, confirmant ainsi l'impatience qui entoure ce projet.

Parmi les morceaux les plus attendus, Ojos Tristes, chanté en espagnol, un clin d’œil aux racines latines de la chanteuse. Autre surprise, une collaboration avec Gracie Abrams, dont la voix unique promet une touche d’émotion supplémentaire à l’album. Les fans ont également remarqué la présence de "I Can't Get Enough", un titre identique à celui que Selena avait déjà sorti en 2019 avec J Balvin et Tainy.