Des piques à Donald Trump, des pompiers mis à l'honneur et une déception française: voici tout ce qu'il faut retenir de la cérémonie des Oscars

Ceux qui attendaient des attaques frontales contre Donald Trump et les cris de résistance ont dû être déçus. Le gratin d'Hollywood est resté prudent et la politique s'est invitée seulement par petites touches. "Slava Ukraine" ("Gloire à l'Ukraine"), a lancé l'actrice Daryl Hannah. Quelques minutes plus tard, Zoe Saldana, née aux Etats-Unis de parents dominicains, et oscarisée pour son rôle dans "Emilia Perez", a rendu hommage à sa grand-mère "venue dans ce pays en 1961". "J'ai la fierté d'être une fille de parents immigrés qui ont eu des rêves, de la dignité et ont travaillé dur de leurs mains", a-t-elle ajouté, alors que Donald Trump a promis d'expulser des millions d'immigrés clandestins, qu'il compare à des criminels, et veut effacer le droit du sol aux Etats-Unis.

"Je souhaite à ma fille de ne jamais avoir à vivre la vie que je vis, avec tant de violence, tant de destructions de maisons", a lancé le Palestinien Basel Adra, qui a demandé que cesse le "nettoyage ethnique" des Palestiniens. "Nous avons fait ce film, Palestiniens et Israéliens, parce qu'ensemble, nos voix sont plus fortes", a renchéri son compère israélien Yuval Abraham. "Quand je regarde Basil, je vois mon frère, mais nous ne sommes pas égaux", a-t-il ajouté, avant de critiquer la diplomatie américaine.

Film coup de poing sur la colonisation israélienne en Cisjordanie, "No Other Land" a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. Un exploit pour une production à petit budget, portée par un groupe d'activistes israélo-palestinien.

Cri d'alarme pour les salles obscures

Grand vainqueur de la soirée avec cinq Oscars pour son film "Anora", le réalisateur, Sean Baker, a lancé un cri d'alarme pour les "cinémas qui souffrent". "Pendant la pandémie, nous avons perdu quasiment 1.000 salles aux Etats-Unis, et nous continuons d'en perdre. Si nous ne renversons pas la tendance, nous perdrons une part vitale de notre culture", a-t-il ajouté. "Où est-ce que nous tombons amoureux des films ? Au cinéma (...) où on pleure tous ensemble, où on crie tous ensemble, où on se bat tous ensemble", a défendu le réalisateur, figure de proue du cinéma indépendant américain. Il a exhorté cinéastes et distributeurs à privilégier les salles obscures avant les plateformes de streaming. Avant d'en appeler aux parents: "faites découvrir à vos enfants les films au cinéma". La 97e cérémonie des Oscars l'a en tout cas récompensé, face au film "Emilia Pérez", qui portait l'étiquette de Netflix.

Les pompiers honorés, et invités à dire des blagues

Il y a deux mois, Los Angeles subissait les incendies les plus destructeurs de son histoire, causant 29 morts et la destruction de plus de 10.000 habitations. Dimanche, la cérémonie a rendu hommage aux pompiers californiens qui avaient lutté pendant trois semaines contre les flammes. Les soldats du feu sont montés sur scène et ont reçu une "standing ovation" de la salle, avant que Conan O'Brien n'invite les "héros" à lire quelques-unes des blagues préparées sur son prompteur. "Pour jouer Bob Dylan, Timothée Chalamet a appris à chanter. Mais il chantait si bien qu'il a failli perdre le rôle", a lancé l'un d'eux, provoquant l'hilarité de la salle.