Oscars 2025: découvrez le palmarès de la 97e édition

Après sa Palme d'or à Cannes, son Cendrillon moderne rafle non seulement la récompense suprême, mais aussi les prix de la meilleure actrice pour Mikey Madison, du meilleur scénario, du meilleur montage, et du meilleur réalisateur pour Sean Baker, figure du cinéma d'auteur américain.

Déception pour "Émilia Perez"

Au contraire d'"Anora", "Emilia Pérez" n'a pas pu reproduire l'enthousiasme généré à Cannes, où il avait notamment reçu le prix du jury. L'odyssée musicale de Jacques Audiard sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain été largement boudée, après le scandale suscité par les anciens tweets racistes et islamophobes de son actrice principale, Karla Sofía Gascón. Le film est coproduit par "Les Films du Fleuve", société de production des frères Dardenne et compte des chorégraphies signées par le Bruxellois Damien Jalet. Le long-métrage avait décroché 48 heures plus tôt à Paris le César du meilleur film.

Malgré 13 nominations, un record pour une production non anglophone, ce film tourné principalement en espagnol a reçu seulement deux Oscars : celui du meilleur second rôle féminin pour Zoe Saldana et de la meilleure chanson, pour "El Mal", titre phare où son personnage d'avocate se révolte contre la corruption de la société mexicaine.

La statuette du meilleur film international lui a échappé au profit du drame brésilien "Je suis toujours là", sur la résistance d'une mère courage contre l'ex-dictature brésilienne.