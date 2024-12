"En deux mois, il a vieilli de 200 ans": Arnold Schwarzenegger méconnaissable pour son rôle de Père Noël

Près de 30 ans après "La course au jouet", Arnold Schwarzenegger renfile le costume de Noël dans une comédie d’action prévue pour 2025. Mais ce sont les clichés du tournage, récemment dévoilés par Amazon MGM, qui ont agité la toile. L’acteur de 77 ans, barbu et vêtu de rouge, a été vu dans les rues de New York, visiblement moins énergique qu’à son habitude. Une vidéo le montrant marchant avec difficulté a même déclenché une avalanche de commentaires sur X.

DEVELOPING: Arnold Schwarzenegger fans are saying that the actor has ‘aged 200 years in 2 months’ after being spotted in New York surrounded by five bodyguards. pic.twitter.com/E1FyUxu5w5