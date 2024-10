"On est fiers de représenter la Belgique": Pierre De Maere invité par le couple royal pendant la visite d'État en France

Des étoiles belges en France. Voici le thème de ce mardi midi à l'ambassade de Belgique à Paris. Le couple souverain a invité certaines figures bien connues chez nous, telles que l'humoriste Alex Vizorek ou encore Pierre De Maere. Révélation artiste, révélation masculine aux dernières Victoires de la Musique. "Je suis ravi d'être ici", affirme le chanteur. "C'est la première fois que je le dîne dans une ambassade (...) On est fiers de représenter la Belgique à travers le monde, le monde francophone en tout cas. C'est beau de se dire qu'on est reconnu par les nôtres."

Le président français Emmanuel Macron, ce lundi soir n'a pas manqué de saluer toutes les personnalités importées de Belgique et qui sont ici connues en France. Le roi Philippe a, lui, profité pour lui souligner l'importance des relations entre la Belgique et la France, mais aussi pour féliciter nos voisins. "Permettez-moi de vous adresser mes félicitations chaleureuses pour l'organisation magistrale des Jeux olympiques et paralympiques", a indiqué le Roi. "Cette fête grandiose du corps et de l'esprit a trouvé en Paris une scène éblouissante et la France a su, avec grâce, rassembler les athlètes autour de valeurs universelles."