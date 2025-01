"On est tombés amoureux en travaillant ensemble": après six ans d’idylle, clap de fin pour Dany Boon et Laurence Arné

Ils formaient un couple glamour et discret. Après six ans de relation, Dany Boon et Laurence Arné ont décidé de se séparer, une rupture officialisée par l’actrice ce 12 janvier. Retour sur une belle histoire d’amour et les confidences de Laurence Arné.

"Il faut faire attention à ne pas se sacrifier et oublier son épanouissement personnel", a-t-elle confié, évoquant ses expériences passées. L’actrice de 42 ans semble avoir tourné la page, décrivant leur histoire comme une "belle aventure", mais consciente que le bonheur personnel prime avant tout.

Les rumeurs planaient depuis quelques semaines, mais c’est désormais officiel : Laurence Arné et Dany Boon, qui se sont rencontrés en 2015 sur un tournage, ne sont plus ensemble. Leur relation, entamée en secret en 2018 et officialisée en 2021, s’est terminée "l’été dernier", selon les révélations de Laurence Arné dans les colonnes de La Tribune Dimanche .

Une romance née sur les plateaux

Dany Boon et Laurence Arné s’étaient rencontrés dans le cadre professionnel, une collaboration qui a rapidement laissé place à une romance. "On est tombés amoureux en travaillant ensemble", se souvenait-elle dans une interview accordée à Paris Match en juin dernier. Ensemble, ils partageaient une passion pour le cinéma et n’hésitaient pas à confronter leurs idées sur leurs projets respectifs.

Si leur alchimie professionnelle et personnelle semblait évidente, les raisons précises de leur séparation restent floues. Certains murmurent qu’une demande en mariage, attendue, mais jamais venue, aurait pu jouer un rôle, mais aucune confirmation n’a été donnée.

Dany Boon, déjà père de cinq enfants issus de ses précédentes unions, et Laurence Arné, maman d’un garçon de 12 ans, formaient une famille recomposée. Malgré leurs engagements respectifs, ils semblaient avoir trouvé un équilibre entre leur vie privée et professionnelle. Mais comme l’a souligné Laurence Arné : "Si l’on n’est plus en phase avec ses émotions, avec ses principes, il vaut mieux se séparer".