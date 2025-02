Gros changement pour une célèbre émission Netflix: un membre du jury quitte l’aventure

La saison 4 de "Nouvelle École" arrive prochainement sur Netflix, mais avec un grand changement : Aya Nakamura ne fera plus partie du jury. Après une année 2024 bien remplie, la chanteuse a décidé de passer le flambeau. Et surprise : elle ne sera pas remplacée ! Netflix a donc revu le concept, misant sur une compétition inédite entre SCH et SDM.