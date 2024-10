Ingrid Chauvin et Philippe Warrin se sont dit "oui": l'histoire d'un amour retrouvé 20 ans après

Ce samedi 12 octobre, Ingrid Chauvin, star de "Demain nous appartient", et son compagnon, le photographe Philippe Warrin, se sont unis lors d'une cérémonie intime au Cap Ferret. Après 22 ans de hauts et de bas, le couple a enfin officialisé son amour.

Ingrid Chauvin, 51 ans, et Philippe Warrin, 62 ans, ont choisi la simplicité pour ce mariage, entourés d'une trentaine de proches. La comédienne a partagé son bonheur sur Instagram : "Je ne parviens pas à trouver les mots (...). La vie s'est chargée de nous offrir ce qu'il y a de plus beau". L'actrice portait une magnifique robe en dentelle au style bohème, tandis que son époux arborait un costume bleu clair.

Un amour qui traverse les années

La relation entre Ingrid Chauvin et Philippe Warrin est digne d’un véritable conte de fées moderne. Le couple s’était rencontré pour la première fois il y a plus de 20 ans, mais leurs chemins s’étaient séparés. Ce n'est qu'en 2021 qu'ils se retrouvent et renouent leur histoire. "Philippe est l'homme que j'ai aimé il y a 20 ans, et que j'ai eu la chance de retrouver", confiait l’actrice à Télé-Loisirs.