"J'étais un élève difficile": Calogero sort un nouvel album, il se livre sur son adolescence

Calogero a sorti son tout nouvel album. Intitulé 10, il aborde de multiples thématiques sociétales et sociales à travers lesquelles le chanteur se confie sur son passé.

Calogero est de retour sur scène avec une nouvelle tournée et une nouvelle panoplie de chansons. Dans cet album, intitulé X (10, NDLR), le chanteur de 53 ans s'est confié, telle une introspection, sur ses souvenirs, son enfance, quitte à surprendre ses fans. "Pour casser un peu les schémas, j'ai fait l'album dans mon coin et j'ai surpris tout le monde, j'ai surpris les amis, j'ai surpris la famille, j'ai surpris la maison de disques et - surtout - le public", confie-t-il ainsi.

Son objectif ? Aborder "des sujets de société, des interrogations aussi, en essayant de rester optimiste dans un monde un peu inquiétant".