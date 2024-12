Justine Pons, la nouvelle présentatrice du RTL info 13h durant les fêtes de fin d'année, se confie: "Je suis stressée mais impatiente!"

RTL info : Pourquoi êtes-vous devenue journaliste ?

Justine Pons : Je savais que les maths et les sciences n'étaient pas du tout faits pour moi et donc je savais que j'allais d'office me diriger vers ce qui était plus littéraire. Après ma rhéto, je suis partie un an à l'étranger et j'ai eu la chance de tomber dans une famille où ma maman d'accueil était journaliste. Elle était rédactrice en chef du Dallas Morning News, elle a gagné un prix Pulitzer. C'était quelqu'un de vraiment impressionnant. Et puis j'avais un peu l'esprit de contradiction parce que ça faisait des années que mon père me disait : "Tu devrais faire journaliste", et je lui disais non. Vu qu'il me dit ça, je ne vais pas faire ça.

Après votre année à l'étranger, que s'est-il passé ?

Je suis allée à l'Université de Liège, j'ai fait trois ans de bachelier en communication et deux ans de master en journalisme. Et je me suis complètement retrouvée là-dedans. Je suis partie en stage aux États-Unis et j'ai fait mon deuxième stage à bel RTL en novembre 2017. C'est marrant, parce que je me souviens que j'étais arrivée en salle de conférence mon premier jour et je me suis dit "Comment ai-je fait pour décrocher ce stage", parce que pour moi, RTL, c'était le Graal.