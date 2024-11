Jyeuhair, révélation de "Nouvelle École", sort son premier album "Mylnui": "J'essaie toujours d'être assez proche de ma réalité"

Finaliste du concours de rap sur Netflix, Jyeuhair dévoile "Mylnui", un album où sa créativité et sa passion pour les mots s'expriment pleinement. Ce jeune artiste, à la croisée du rap, de la pop et de l'électro, se distingue par son originalité et son approche ludique du rap.

Sa vision du rap est tout aussi sensorielle que réfléchie : "Je trouve ça génial de pouvoir cuisiner quelque chose, d'avoir des mots qui sont censés aller dans un sens et de pouvoir les faire aller dans un autre, avec des sonorités, des mélodies". Pour Jyeuhair, le rap est une discipline ludique où tout est possible. "Rapper, c'est vraiment trop amusant. Il y a trop de mots, trop de trucs à dire", s’enthousiasme cet artiste d'origine malgache.

Un parcours atypique

Né en Guyane et deuxième d'une fratrie de trois, Jason E. Rhobinson, dont les initiales donnent son nom de scène, a grandi dans une famille itinérante, suivant les déplacements professionnels de son père. "On a déménagé quasi tous les trois ans. Ce rythme particulier nous a beaucoup rapprochés", se remémore-t-il. Ses parents, soucieux de son avenir, l'encouragent à se consacrer à la musique tout en assurant ses arrières. "Ils m'ont dit : 'Vas-y, mais fais-le à fond et remplis le frigo'. C'est le mot d'ordre", raconte celui qui a étudié aux Beaux-Arts de Caen, ville natale d'Orelsan.

Autodidacte et touche-à-tout, Jyeuhair écrit, compose, dessine et réalise ses clips. Une polyvalence qu'il a cultivée grâce à YouTube et beaucoup de débrouillardise. Inspiré par des artistes comme Michael Jackson, Pharrell Williams et surtout Will.i.am, il aspire à "faire comme les rappeurs américains" tout en restant ancré dans une démarche personnelle.

"Nouvelle École" : un tremplin décisif

Après plusieurs EP et un passage dans le collectif La Dose, Jyeuhair accède à une notoriété plus large grâce à Nouvelle École. Finaliste de la troisième saison, il impressionne le jury composé d'Aya Nakamura, SCH et SDM. Ce dernier, subjugué par ses performances, lui lance un compliment mémorable : "Frérot, j'ai envie d'te baffer !" Malgré une troisième place, il marque les esprits avec Peace, un titre à la fois pacifiste et réfléchi, à mille lieues des clichés du rap traditionnel. Ce morceau est un avant-goût de son univers singulier, qu'il confirme avec Mylnui.

Sorti sous le label Demain (Pias), Mylnui mélange rap, pop, électro et afrobeat. Les titres oscillent entre introspection humoristique ("Bye Bye Adios") et réflexion sociale ("Quoipourquoi"). Toujours sincère, Jyeuhair, que certains surnomment déjà le "Kendrick Lamar français", cherche à rester fidèle à sa réalité : "J'essaie toujours d'être assez proche de ma réalité, que ça soit en vécu ou en compréhension".