Changement majeur pour la cérémonie des Flammes 2025: "Cela va donner plus d’énergie au show"

Après deux éditions au Théâtre du Châtelet à Paris, le gala investit un nouveau lieu : La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Ce déménagement permettra d’accueillir un plus grand nombre de participants, professionnels comme amateurs. Des places seront également réservées à la jeunesse et aux associations, soulignant l’aspect participatif de cette soirée.

Les Flammes, qui célèbrent les artistes et la culture rap, marquent un tournant en 2025 : le public pourra désormais assister à la cérémonie. Cette initiative, annoncée lundi par les organisateurs, répond à "une demande forte" et reflète "la volonté d'inclusivité de l’événement".

Une ambition renouvelée

"C’est un accomplissement. Je suis sûr que cela va donner plus d’énergie au show", s’est réjoui Amadou Ba, co-fondateur du média Booska-P et co-producteur des Flammes avec Yard. La salle moderne et plus vaste de La Seine Musicale reflète la montée en puissance de cet événement, devenu incontournable dans le paysage musical français.

L’édition 2024 avait toutefois suscité des critiques, notamment sur le manque de rythme et quelques problèmes techniques. Ces ajustements pour 2025 pourraient renforcer l’adhésion du public et des artistes à cette initiative.

Une reconnaissance pour le rap et ses artistes

Créées en réponse aux Victoires de la Musique, longtemps accusées d’ignorer la scène hip-hop, Les Flammes ont su imposer leur singularité. En 2024, Aya Nakamura et Gazo ont été sacrés artistes féminine et masculin de l’année, soulignant la diversité et la richesse de cette culture. Les gagnants sont désignés par un vote mixte, combinant les suffrages du public et ceux d’un jury.

Partenaire de Spotify, la cérémonie est également diffusée en direct sur YouTube et Twitch, témoignant de son ancrage dans les usages numériques.