La tournée de Slimane est-elle menacée? Le chanteur, accusé d'agression sexuelle, écarté des Enfoirés

Le chanteur Slimane, visé par deux plaintes pour harcèlement sexuel et agression sexuelle, n'est plus le bienvenu chez les Enfoirés. Sa tournée est-elle menacée?

Slimane ne fera pas partie du concert des Enfoirés. Visé par deux plaintes pour harcèlement sexuel et agression sexuelle, le chanteur n'est pour l'instant plus le bienvenu sur le show des Restos du Cœur.

Officiellement, pour des raisons d'agenda. Ce qui est avancé, c'est que, justement, Slimane sera en tournée internationale à ce moment-là et qu'il ne peut pas être partout. Pourtant, sa tournée commence le 23 à Berlin. Ensuite il ira à Londres, Montréal, Miami et New York. Avant cela, ce soir et demain, il sera sur scène à Paris.

Le 4 décembre, il était bel et bien monté sur scène avec Vitaa. Plusieurs techniciens s'étaient opposés à sa venue, en vain. Résultat : la prestation de l'artiste a été marquée par quelques petits incidents. Les deux titres interprétés par les deux artistes ont été été marqués par un problème de son.

Comme prévu et malgré les pressions, Slimane rejoint Vitaa à Bercy… mais avec ce qui semble être un problème technique pic.twitter.com/3yiGmzJQqO — Wissem (@wissemtweet) December 4, 2024

Comme on peut le voir dans des vidéos partagées sur le réseau social X, les micros des deux artistes n'étaient pas allumés au début de leur première chanson. Quant aux écrans géants, qui alternaient le reste du temps entre des gros plans sur Vitaa, des plans larges et des images du public... ils sont restés bloqués sur un unique plan large de la scène durant toute la séquence du duo.

Peut-être un avant-goût de ce qui pourrait se reproduire pendant cette tournée internationale qui doit passer par les Etats-Unis, où les accusations d'agression sexuelle risquent de mal passer.

Retrouvez "Vous êtes dans le journal", du lundi au vendredi de 18h à 19h sur bel RTL avec Peggy Simono et Thibaut Roland.