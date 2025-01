"Los Angeles, nous sommes avec vous": ce très généreux don de Beyoncé aux victimes des incendies en Californie

La chanteuse américaine Beyoncé a offert 2,5 millions de dollars via sa fondation BeyGOOD pour soutenir les victimes des incendies qui ravagent actuellement la Californie. L'aide financière vise à accompagner les familles touchées, ainsi que les églises et centres communautaires mobilisés pour leur venir en aide.

Les incendies qui frappent la région de Los Angeles ont déjà fait au moins 24 morts et causé d’importants dégâts matériels. Plus de 12 000 bâtiments, dont quatre écoles, ont été détruits par les flammes. Trois autres établissements scolaires se trouvent dans des zones évacuées, mais la majorité des écoles publiques de Los Angeles et des environs rouvriront malgré tout leurs portes ce lundi.

Dans une publication Instagram, la fondation de Beyoncé a déclaré : "Los Angeles, nous sommes avec vous". Son don s’adresse notamment aux familles des quartiers d’Altadena et de Pasadena qui ont perdu leur maison, ainsi qu'aux organisations locales qui leur apportent une assistance essentielle.