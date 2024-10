"Monsieur Aznavour": Grand Corps Malade et Mehdi Idir rendent hommage à une légende

Grand Corps Malade et Mehdi Idir, coréalisateurs du film "Monsieur Aznavour", se confient sur la genèse de ce projet ambitieux, retraçant la vie du chanteur légendaire. Le film sortira en salles le 23 octobre.

Le film évoque les moments difficiles de la vie d’Aznavour, critiqué pour sa taille, sa voix ou son apparence. Mais c’est précisément cette force de caractère, cette "pugnacité", qui l’a poussé à surmonter les obstacles. "Il a reçu des critiques tellement virulentes, c’était du racisme, des attaques sur son physique… ça lui a donné une force supplémentaire de se battre et il a toujours su prouver que tout le monde avait tort", confie Mehdi.

Grand Corps Malade et Mehdi Idir avaient noué des liens privilégiés avec Charles Aznavour avant son décès en 2018. Le chanteur leur avait donné sa bénédiction pour ce projet biographique, qu’ils avaient même commencé à imaginer ensemble. Après avoir laissé passer du temps, les deux réalisateurs, forts du soutien de la famille Aznavour, se sont lancés dans l’écriture du film. "Nous avions cette légitimité donnée par Charles lui-même", explique Grand Corps Malade.

Le film met également en lumière le perfectionnisme obsessionnel de Charles Aznavour, un trait de caractère que les deux réalisateurs, eux-mêmes artistes, comprennent parfaitement.

Un hommage à un artiste hors norme

Les deux réalisateurs ont plongé dans une vaste préparation avant de débuter le tournage. Ils ont consulté toutes les biographies, visionné des heures d’archives, et même eu accès aux films personnels d’Aznavour, gracieusement partagés par sa famille. "On s’est nourris de tout ça pour notre film", raconte Grand Corps Malade. Ce travail rigoureux permet de mettre en lumière les succès, mais aussi les galères et les critiques auxquelles l’artiste a dû faire face.

Pour eux, Charles Aznavour était unique. "Il disait être un comédien de la chanson et a marqué des générations grâce à ses textes", explique Mehdi Idir. Le chanteur a laissé une empreinte indélébile, autant par ses textes que par sa carrière exceptionnelle.