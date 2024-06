Philippe Bouvard coupera le micro en janvier, après 60 ans sur RTL

"Il y a une tentation, qui n'est pas une tentation de paresse, mais une tentation de record, c'est d'aller jusqu'au 1er janvier, ce sera déjà pas mal, et ensuite d'écouter les autres et de faire silence", a expliqué Philippe Bouvard dimanche sur RTL, en référence à la retraite qu'il a longtemps refusée.

"Parce que le 1er janvier, j'aurai établi le double record que j'espérais, c'est-à-dire 60 ans de radio et 60 ans de RTL" a justifié celui qui a démarré en 1965 à Radio Luxembourg, devenue RTL en 1966, avant d'y lancer "Les Grosses têtes" en 1977 et d'en faire l'émission la plus écoutée de France.

"J'aimerais bien avoir celui-là (ce record, ndlr), parce que, je ne vous le cache pas, j'ai beaucoup aimé la radio, et la radio me l'a bien rendu", a ajouté le journaliste qui revient sur des moments ayant forgé sa carrière dans "Les portraits de Philippe Bouvard", le dimanche à 6H40 sur RTL.

Dans un communiqué, la radio du groupe M6 a salué sa figure emblématique et son "record mondial" de "l'animateur ayant fait le plus de saisons sur une station".