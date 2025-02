"Tant de souvenirs inoubliables": Kris Jenner se sépare de la maison phare des Kardashian

C’est la fin d’une époque pour la famille Kardashian-Jenner. Kris Jenner a officiellement mis en vente la luxueuse demeure de Hidden Hills, à Los Angeles, qui a servi de décor aux premières saisons de "L’Incroyable Famille Kardashian". Cette maison d'environ 823 m² comprend six chambres et huit salles de bains.

La luxueuse demeure de Hidden Hills. ©Christie's International Real Estate Southern California

Une demeure mythique de la télé-réalité

Pour les fans de la première heure, cette villa est bien plus qu’une simple propriété : c’est le lieu où se sont déroulés des moments cultes entre Kris Jenner et ses enfants, Kourtney, Kim, Khloe, Rob, Kendall et Kylie. "J'ai partagé tant de souvenirs inoubliables avec ma famille dans cette incroyable maison, et j’ai hâte de la voir entamer un nouveau chapitre avec ses prochains propriétaires", a déclaré Kris Jenner au New York Times.