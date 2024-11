Tomorrowland: le célèbre festival électro dévoile le thème de son édition 2025

Pour sa 19ᵉ édition, Tomorrowland invite ses visiteurs à découvrir "Orbyz", un univers fabuleux niché sous une calotte glaciaire ancestrale. "Le nouveau thème 'Orbyz' révélera une communauté cachée qui subsiste depuis de nombreuses années sous une gigantesque calotte glaciaire", ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. "Lorsque les amas de glace et les glaciers commencent à fondre, la communauté indigène remonte à la surface et apporte avec elle une source unique de lumière, d'énergie et de force provenant de puissants cristaux et roches de couleur rouge", ajoutent-ils.

Avec ses 400.000 festivaliers attendus sur deux week-ends, Tomorrowland reste fidèle à sa réputation d'événement international par excellence. En provenance de 200 pays, les fans d’électro feront vibrer le domaine de De Schorre à Boom au rythme des performances des meilleurs DJ’s mondiaux.