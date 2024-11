Woody Woodpecker: l’histoire insolite d’un pic vert devenu star des cartoons

Le rire strident de Woody Woodpecker, ça vous parle ? Ce pivert farceur souffle aujourd’hui ses 84 bougies. Apparue pour la première fois le 25 novembre 1940, cette icône des cartoons a marqué des générations avec son caractère turbulent et son cri inimitable. Mais saviez-vous que Woody Woodpecker n’est même pas un vrai pic vert ? Plongeons dans l’histoire de cet oiseau pas comme les autres.

Woody fait ses débuts au cinéma le 25 novembre 1940, dans un court-métrage de six minutes intitulé "Knock Knock". Le pitch ? Deux pandas, père et fils, mènent une vie tranquille jusqu’à ce qu’un mystérieux bruit vienne frapper à leur porte. Après plusieurs "toc toc" sans réponse visible, le coupable se révèle : Woody, installé sur le toit, est prêt à semer la zizanie. Il rend le panda complètement fou, avec déjà son célèbre rire strident en guise de signature.

Naissance d’un personnage : une lune de miel mouvementée

L’idée de Woody naît d’une situation rocambolesque. En lune de miel, le créateur Walter Lantz et sa femme Gracie se retrouvent dans un chalet isolé en Californie. La tranquillité du couple est rapidement perturbée par un oiseau s’acharnant sur le toit. Pire encore, ce pic à bec d’ivoire perce des trous dans le bois, laissant la pluie s’infiltrer. Walter, excédé, veut s’en débarrasser, mais Gracie lui souffle une autre idée : et si cet oiseau devenait un personnage de dessin animé ? C’est ainsi que Woody Woodpecker voit le jour.

Et, en 84 ans, Woody Woodpecker a bien changé, si aujourd’hui, il est connu comme un farceur maladroit, ses premières apparitions le montrent sous un jour bien plus agressif. Dans les années 40, il est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut : bagarres, destruction, ruses en tout genre… Il bave même de rage dans certaines scènes ! Ce côté sauvage n’est pas sans rappeler d’autres figures célèbres de l’époque, comme Donald Duck ou Daffy Duck, des concurrents directs issus de Disney et Warner Bros.

Avec le temps, Woody s’adoucit. Il devient même romantique, partageant l’écran avec sa fiancée, Winnie Woodpecker.

Une icône qui traverse les âges

L’âge d’or des cartoons a vu une rude concurrence entre studios. Woody, produit par Universal, a su tenir tête aux géants Disney et Warner Bros. Et s’il a connu quelques périodes de creux, son influence reste intacte : un film intitulé Woody Woodpecker : alerte en colo est même sorti récemment sur une célèbre plateforme de streaming, modernisant le personnage en version synthétique. Mais ce qui ne changera jamais, c’est son rire distinctif, qui reste gravé dans la mémoire des petits et des grands.