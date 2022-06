"C'était un choix évident": Christophe Dechavanne va remplacer Stéphane Pauwels et relancer la célèbre émission "Les Orages de la Vie"

La nouvelle est toute fraîche: Christophe Dechavanne, célèbre journaliste du paysage audiovisuel francophone, va succéder à Stéphane Pauwels et relancer la célèbre émission "Les Orages de la Vie", qui avait été suspendue à l'été 2018.

"Les Orages de la Vie" font leur grand retour sur RTL-TVI ! La célèbre émission n'avait pas été diffusée depuis l'été 2018 après les déboires judiciaires de l'ancien animateur phare, Stéphane Pauwels. Nous sommes maintenant en mesure d'annoncer son heureux remplaçant : le français Christophe Dechavanne, célèbre journaliste du paysage audiovisuel francophone.

C'est une personnalité emblématique forte

Célèbre animateur des années 80, 90 et 2000, Christophe Dechavanne est notamment connu pour ses rendez-vous culte comme "C’est encore mieux l’après-midi", "mon mardi !", ou encore "Une famille en or". Le nouveau présentateur de l'émission a déjà tourné un pilote de la nouvelle version des "Orages de la vie". Et d'autres tournages sont même en cours actuellement, confirme Sandrine Gobesso, directrice des programmes tv de RTL-TVI.

"C'était un choix évident de faire appel à Christophe pour relancer cette marque forte", nous confie-t-elle. "C'est une personnalité emblématique forte qui a marqué le paysage audiovisuel et les spectateurs", poursuit Sandrine Gobesso. Notamment par son côté très "humain" : "Il est très fort pour créer des liens avec les gens, et créer une émotion tout en ayant la capacité de dédramatiser certaines situations". Un point fort donc pour le concept de l'émission, d'autant que cette envie était "partagée" à la fois par Dechavanne et la chaîne.

Si la DH affirme que le principe de l’émission a changé, la directrice tv de RTL-TVI ne confirme pas cette information. Pour rappel, "Les Orages de la Vie" suivait des célébrités qui venaient sur le plateau de l'émission pour témoigner des difficultés les ayant touché dans leur vie. Parmi les célébrités qui ont déjà participé, on se souvient de Fiona Gélin, Jean-Denis Lejeune, BJ Scott ou encore Sandra Kim.

La version Dechavanne des "Orages de la vie" partirait donc du même principe que son ancienne version, confirme Sandrine Gobesso. À l'époque de Stéphane Pauwels, "Les Orages de la Vie" rassemblaient entre 600 et 700.000 téléspectateurs à chaque diffusion.