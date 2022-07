"Enlève ton soutien-gorge": Kate Moss revient sur son traumatisme vécu à l'âge de 15 ans

Invitée ce dimanche 24 juillet sur l'émission de la BBC, Kate Moss a révélé avoir été traumatisée par un photographe alors qu'elle n'avait que 15 ans. La topmodel qui a été découverte à l'âge de 14 ans était seule lors d'un casting pour un catalogue de soutien-gorge lorsque l'homme lui a demandé de se déshabiller. "Il m'a dit : 'Enlève ton haut' et j'ai enlevé mon haut, j'étais vraiment timide par rapport à mon corps, et il m'a dit : 'Enlève ton soutien-gorge', explique t-elle. Avant de poursuivre : "Il répétait sans cesse 'Enlève ton soutien-gorge', je sentais que quelque chose n'allait pas, alors j'ai pris mes affaires et je me suis enfuie." Kate Moss affirme que ce moment a été extrêmement traumatisant pour elle.

Mais aujourd'hui, le mannequin en a fait une force. "Je pense que cela a aiguisé mon instinct. Je peux reconnaître un mauvais individu à un kilomètre à la ronde", évoque-t-elle au micro de la BBC. Elle rajoute qu'elle se souvient avoir versé beaucoup de larmes pendant ce shooting parce qu'elle était mal à l'aise à l'idée de poser "nue". "Je ne voulais pas enlever mon haut. J’étais vraiment timide à l'époque à propos de mon corps", a-t-elle confessé.