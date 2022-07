L'adorable surprise d'un célèbre chanteur à Clara Luciani pour son anniversaire: "C’est énorme !"

Ce dimanche 10 juillet, Clara Lucian fêtait ses 30 ans. Un bel âge symbolique qui se célèbre comme il se doit. Et cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque son très bon ami Julien Doré lui a réservé une adorable surprise à la sortie de son tourbus.

C’est en story sur Instagram que le public a pris connaissance de l’attention du chanteur de Coco Câline. On y voit Clara Luciani sortir de son bus de tournée et découvrir une immense banderole accrochée dans la rue. Dessus, on peut lire "BON ANNIV CLARA BISOUS JUJU". Surprise, émue, heureuse, on entend la chanteuse crier de joie. "C’est énorme !", s’amuse-t-elle avant d’ajouter. "Oh le con !"