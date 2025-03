Le roi Charles III lance le compte à rebours des Jeux du Commonwealth 2026: "L’Écosse peut organiser des événements de classe mondiale"

Grand nom du cyclisme sur piste, Chris Hoy a eu l’honneur d’être le premier relayeur du Bâton. Une expérience unique pour l’athlète, qui s’est dit "très excité" par cette célébration : "C'était un grand honneur d'être le premier porteur du Bâton et de le recevoir du Roi. C'était génial de participer à cette merveilleuse célébration et je suis tellement excité. Il ne reste plus que 500 jours avant le début des Jeux à Glasgow".

Un tremplin vers les Jeux de 2026

Le Premier ministre écossais John Swinney a, lui aussi, salué cet événement comme une étape clé dans la préparation des Jeux du Commonwealth : "Il y a évidemment beaucoup d'enthousiasme en Écosse à l'idée d'accueillir à nouveau ces Jeux. Le lancement du relais du Bâton du roi indique vraiment que tout commence, que les préparatifs sont en cours et que tout le monde se prépare pour les Jeux du Commonwealth en juillet prochain".

John Swinney a également mis en avant l'importance de la durabilité, qui sera au cœur de ces Jeux : "Le bâton est emblématique de tout le message de durabilité qui est au cœur d'une grande partie de notre programme en Écosse, qui vise à relever le défi climatique et à garantir que nous agissons de manière durable. C'est au cœur de la philosophie du Commonwealth, et nous sommes donc de plus en plus soucieux de garantir que nous intégrons la durabilité dans toutes nos actions".

Un relais à travers 74 nations avant Glasgow

Comme le veut la tradition, le Bâton parcourra les 74 nations et territoires du Commonwealth avant d’arriver en Écosse. Ce périple symbolique permet de connecter les pays participants et de faire monter l’attente autour des Jeux.

Après une première édition à Glasgow en 2014, la ville écossaise s’apprête donc à accueillir une nouvelle fois cet événement majeur du sport international. Avec ce relais désormais lancé, le compte à rebours est officiellement enclenché.