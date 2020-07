Famille royale des Pays-Bas: un magazine créé la polémique en parlant du look "plus-size" de la princesse Catharina-Amalia (photos)

Le magazine argentin Caras a créé la polémique avec une Une consacrée à la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas en qualifiant son look de « plus-size ».

Le 22 juillet, le magazine argentin faisait sa Une avec les dernières photos de la famille royale des Pays-Bas. Sur la couverture, on peut voir la reine Maxima et l’une de ses filles, la princesse Catharina-Amalia. Le titre choisi par le magazine a choqué pas mal de lecteurs. On peut en effet lire : "La fille ainée de Maxima montre fièrement son look ‘plus-size’", un terme qui désigne les modèles grande taille. Une remarque considérée comme grossophobe par plusieurs internautes. "Quelle honte cette couverture du magazine Caras, écrit notamment l’un d’entre eux. Il impose des critères de beauté et en plus, avec une adolescente."



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Dans ses pages, le magazine assure que Catharina-Amalia "défend sa silhouette de vraie femme et assume de vivre sa puberté sans tabous". Des propos contestés par d’autres quotidiens nationaux. La Nación explique, par exemple, que les affirmations du magazine sont à mettre en doute. "Amalia, qui est mineure, n'a jamais parlé de problèmes liés à son apparence physique, d'autant plus que la couronne néerlandaise se soucie sérieusement de la vie privée de ses membres."





Le rédacteur en chef de Caras s’est défendu. Il a expliqué que la princesse servait d’exemple à d’autres jeunes filles victimes d’intimidation concernant leur physique. Catharina-Amalia leur montrerait ainsi, d’après lui, qu’elles ne doivent pas avoir honte de leur corps.