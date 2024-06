La Grande Wadrouille commence bientôt: votez pour le duo d'influenceurs qui va parcourir la Wallonie cet été !

Ces frères jumeaux, âgés de 28 ans, viennent de Berchem-Sainte-Agathe dans la région bruxelloise. Ils mènent des carrières différentes : Xavier est recruteur et Christophe est sapeur-pompier. Passionnés de sport et de sensations fortes, ils apprécient également faire la fête.

Quentin et Alessia

Ce duo d'amis, qui partage une passion pour la fête, vient de Rebecq. Alessia est formatrice et Quentin travaille comme commercial dans le secteur de la bière. Tous deux sont des passionnés de sports et apprécient les sensations fortes.

Sébastien et Jonas

Amis depuis leur enfance et originaire du Brabant Wallon, Jonas et Sébastien sont de grands voyageurs. Jonas est vidéaste tandis que Sébastien est éducateur spécialisé.

Pour voter, c'est très simple ! Rendez vous sur le site de bel RTL ou scannez le QR Code ci-dessous. Le vote commence ce mercredi 19 juin à 9h et se termine le 25 juin à minuit. Les vainqueurs seront annoncés le samedi 29 juin à 17h45 sur RTL tvi, RTL play et bel RTL.

À lire aussi La Grande Wadrouille: la quête du duo idéal débute ce samedi

L'émission la Grande Wadrouille débutera le lundi 8 juillet et verra le duo victorieux partir à la découverte des trésors touristiques de la Wallonie pendant six semaines. Leur mission ? Filmer, photographier, enregistrer et partager leur expérience à travers tous nos médias, pour une immersion totale et authentique dans les richesses cachées de notre belle région.

Retrouvez l’ensemble des épreuves de "Objectif La Grande Wadrouille" sur RTL play