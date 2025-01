Mariés au premier regard est de retour: Lucie, quinquagénaire, estime que "plus on avance dans la vie, plus c’est compliqué"

Catherine Solano, Céline Delfosse et Alexandre Destro, les trois experts de cette 8ᵉ édition, ont une mission de taille : trouver l’âme sœur pour des célibataires venus des quatre coins de la Belgique. Cette année encore, ils n’ont pas ménagé leurs efforts. Après des mois de tests, dix candidats ont appris qu’ils étaient compatibles avec un(e) parfait(e) inconnu(e). Mais entre la théorie et la réalité, le chemin peut être semé d’embûches…

C’est le cas de Lucie, 55 ans, institutrice maternelle et maman d'un fils unique. Venue de Frameries, elle a décidé de tenter sa chance. "Plus on avance dans la vie, plus c’est compliqué de trouver quelqu’un qui veut vraiment s’engager", confie-t-elle. Elle avoue avoir tenté sa chance sur les sites de rencontres, mais sans succès : "Ce n’est pas ma tasse de thé. Je n’y ai pas trouvé mon bonheur". C’est cette frustration qui l’a poussée à se tourner vers les experts de l’émission : "En m’inscrivant, je voulais être sûre que cette personne partage des points communs avec moi, comme des valeurs importantes, et qu’elle ait envie d’avancer dans la vie".