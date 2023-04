"Je suis très fière de lui": voici les grands gagnants de Pékin Express édition 2023 !

Pour cette 17e saison de Pékin Express, huit binômes de candidats se sont lancés dans une course d'aventure en Amérique du Sud. Après avoir découvert la Bolivie et le Paraguay, l'émission s'est terminée au Brésil. Mais à l'issue d'un sprint effréné dans les rues de Rio de Janeiro, ce sont les duos Alexandre et Chirine, ainsi que Céline et Xavier, qui concouraient pour la victoire. Alors, quel est le binôme gagnant de cette aventure ?

Une course dans les rues de Rio

Pour cette finale de l’aventure, ils ont effectué plusieurs épreuves à Rio de Janeiro, au Brésil, en pleine tempête tropicale. Une pluie qui leur a compliqué la tâche, notamment pour faire du stop. Malgré tout, ils ont dû tout donner pour parvenir le plus rapidement possible au point d’arrivée. Car à chaque étape intermédiaire, le binôme arrivé le premier récupérait de l’argent sur le binôme adverse, au rythme de 10 euros par seconde d’avance. Au début de la finale, la cagnotte d’Alexandre et Chirine s’élevait à 80 000 euros. Celle de leurs adversaires était de 20 000 euros seulement.

"Je suis très fière de lui"