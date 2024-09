Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise vont découvrir la nouvelle formule cette semaine

Anderlecht sera la première équipe belge à entrer en lice, mercredi à 21h00 face aux Hongrois de Ferencvaros. Les Mauve et Blanc veulent profiter de l'Europe pour se sortir d'une période difficile, marquée par quatre matchs de suite sans victoire en championnat et par le licenciement de l'entraîneur Brian Riemer, provisoirement remplacé par David Hubert. Sextuple champion de Hongrie en titre, Ferencvaros avait commencé son aventure européenne en préliminaires de la Ligue des Champions avant d'être renvoyé en Europa League. L'équipe entraînée par le Néerlandais Pascal Janssen, avec Philippe Rommens dans l'effectif, a débuté son championnat par cinq victoires en autant de rencontres.

Comme la Ligue des Champions et la Conference League, l'Europa League a fait une croix sur la répartition en huit groupes pour adopter une seule grande poule, réunissant les 36 équipes engagées dans la compétition. Chaque équipe affrontera huit équipes différentes, quatre à domicile et quatre en déplacement. Au terme des huit journées, les huit premiers du classement se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront les barrages.

Jeudi (18h45), l'Union Saint-Gilloise retrouvera Fenerbahçe, qui l'avait éliminée en huitièmes de finale de la Conference League la saison passée. Les deux clubs disputent la C3 après avoir été éliminés en tours préliminaires de la Ligue des Champions. L'Union reste sur quatre matchs sans victoire et sans avoir inscrit le moindre but. Désormais entraîné par José Mourinho, Fenerbahçe reste un adversaire coriace, avec des joueurs comme Edin Dzeko et Dusan Tadic dans l'effectif. Les Canaris jaunes viennent de perdre 1-3 le choc du championnat contre Galatasaray et n'auront pas le droit à l'erreur devant leur public.