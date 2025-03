Scène lunaire en football amateur: un club gagne un match en alignant illégalement un joueur... du Standard

En cause ? La présence sur le terrain William Ngiwu Bazola, un jeune joueur né en avril 2006, sur le terrain dans l'équipe adverse. Après vérification, il s'est, en effet, avéré que ce jeune milieu de terrain n'avait rien à faire là puisqu'il était... affilié au Standard de Liège et pas du tout à Bressoux.

En guise de sanction, l'ACFF a infligé un score de forfait au club liégeois et suspendu le joueur et le coach, Abdel Ouhammou, pour une durée d'un an. Voilà voilà.