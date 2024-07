Ar'jany Martha signe au Beerschot

Martha, 20 ans, avait débuté sa formation au Sparta Rotterdam , entre ses 12 et ses 16 ans avant de rejoindre la formation de l'Ajax Amsterdam en 2019, club que le défenseur n'a plus quitté depuis avant sa signature au Beerschot. Il a disputé 110 rencontres pour l'équipe espoir de l'Ajax, et 12 rencontres pour le noyau professionnel, dont 2 en Europa League.

Le natif de Rotterdam, qui est éligible pour l'équipe nationale de Curaçao, a été séduit par le projet du Beerschot. "Je pouvais signer une prolongation à l'Ajax", a déclaré Martha dans le communiqué du club. "Mais je voulais surtout avoir du temps de jeu. Dès les premières discussions, j'ai eu un bon pressentiment au Beerschot. Lors des entretiens avec l'entraineur Dirk Kuyt, j'ai été convaincu que c'était la meilleure étape pour moi et pour ma carrière."