Avec Courtois, le Real Madrid s'impose contre un Valence à la peine en championnat

Thibaut Courtois, titulaire entre les perches chez les Merengues, a réussi à garder ses cages inviolées pendant toute la rencontre. De l'autre côté du terrain, après le repos, Asensio (52e) et Vinicius Junior (54e) ont fait le nécessaire pour assurer les trois points au Real Madrid alors que Gabriel Paulista a été exclu à la 72e minute chez les Valenciens.

Eden Hazard est resté sur le banc madrilène pendant toute la rencontre. Il n'a disputé pour l'instant que 67 minutes en 2023 sous la vareuse blanche, en Coupe du Roi contre Cacereno (victoire 0-1 le 3 janvier).

Au classement, après une défaite et un match nul sur les trois derniers matchs, le Real Madrid (45 points) reste à 5 points du FC Barcelone qui est en tête de la Liga. La Real Sociedad est 3e, à 6 points du Real. Valence est en grande difficulté et ne pointe qu'en 14e position avec 20 points, soit 1 de plus que Cadix, premier relégable.