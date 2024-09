Avec un doublé de Cyril Ngonge, Naples se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe

Entre temps, David Neres avait profité de la supériorité numérique de son équipe pour porter la marque à 4-0 (70e). Lukaku, sur le terrain depuis quelques secondes, a délivré la passe décisive sur le but de Scott McTominay (77e, 5-0).

En Espagne, l'Atlético de Madrid a décroché une victoire par le plus petit écart grâce à un but de Julian Alvarez (0-1) sur le terrain du Celta Vigo dans le cadre de la septième journée de Liga. Au classement, les Colchoneros restent invaincus et sont troisièmes avec 15 points, soit six de moins que le FC Barcelone, solide leader.

Axel Witsel était sur la feuille de match mais n'a pas disputé la moindre minute de jeu pour les Madrilènes.