Battu par un Club de Bruges "beaucoup plus fort", l'entraîneur de Lugano demeure positif

Les Suisses ont fait barrage en première période, laissant muets des Brugeois sans grande inspiration. "Nous n'avons peut-être pas été très actif sur le front offensif, mais défensivement nous sommes restés concentrés", a salué Croci Torti, qui a gardé en travers de la gorge le pénalty obtenu par Buchanan pour permettre à Igor Thiago d'ouvrir la marque à l'heure de jeu. "Je n'aime pas parler de l'arbitre, mais aujourd'hui c'est difficile. C'est un duel normal, et cela ferait rire si c'était sifflé au niveau international."

L'entraîneur a cependant fait preuve de philosophie, et a salué la performance de ses joueurs. "Nous devons l'accepter, et nous avons joué ce match jusqu'à la dernière minute. Nous sortons du stade la tête haute", après un combat face à une équipe qu'il décrit comme étant bien meilleure sur papier. "Bruges est individuellement beaucoup plus fort que Lugano. Le club dispose d'une expérience internationale bien supérieure à la nôtre et celle-ci se fait ressentir parfois." Dans ce cas, "il faut souffrir, combattre et partir avec dignité. Nous avons réussi à faire peur à cette équipe", ce dont il se satisfera.