Battue par l'Espagne, la Belgique reste troisième et se maintient en Ligue A

Complètement écrasées à l'aller (0-7) en avril, les Red Flames se sont montrées plus solides en Galice. Les Espagnoles ont tout de même pris le contrôle du jeu dès l'entame et auraient pu marquer dès la 27e minute sans une belle parade de Lisa Lichtfus sur une tête d'Aitana Bonmati. Les championnes du monde ont ouvert le score quelques minutes plus tard: de la gauche, Olga Carmona a trouvé Bonmati et le Ballon d'Or, bien qu'entouré dans l'axe par trois Belges, a placé le bout du pied pour marquer (39e).

En seconde période, l'Espagne a continué à contrôler le rythme du match et Lucia Garcia a manqué de peu le but, son tir s'écrasant sur la barre (51e). La Roja a finalement réussi le break grâce à Teresa Abelleira, qui a profité de la position avancée de Lichtfus pour marquer d'un lob de loin (90+1).