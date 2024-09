Beveren concède sa première défaite de la saison au Club NXT

Dominateurs en début de match, les U23 du Club Bruges manquaient toutefois de précision dans leurs frappes. C'est finalement dans les arrêts de jeu de la première période qu'ils faisaient sauter le verrou, Kaye Iyowuna Furo (45e+1) et Lenn De Smet (45e+3) marquant coup sur coup.

Furo a inscrit le premier but au bout d'une chevauchée de près de 80 mètres depuis sa moitié de terrain, avec un envoi du pied gauche qui a frappé le poteau avant de finir dans les filets. Sur l'engagement consécutif, les Beverenois ont rapidement perdu le ballon et permis à Lund-Jensen de déborder et servir De Smet au point de pénalty pour creuser l'écart.