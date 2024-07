Bruges vainqueur 3-0 en préparation face à Norwich, Gand perd contre Lille

Le Club de Bruges s'est imposé mercredi soir 3-0 face à Norwich en match de préparation et a fait le plein de confiance avant son affrontement en Supercoupe de Belgique, face à l'Union Saint-Gilloise samedi (20h00).

Les Brugeois ont commencé la rencontre de la meilleure des manières en inscrivant deux buts rapides, via Hans Vanaken (4e) et Gustaf Nilsson (8e), récemment transféré de l'Union. Ferran Jugtla (58e) a ajouté un but au compteur brugeois en deuxième période.

Le Club de Bruges avait joué une autre rencontre plus tôt dans la journée face au promu Dender, qui s'est soldée sur le score de 0-0.