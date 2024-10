Bukayo Saka forfait pour le match de l'Angleterre contre la Finlande

Bukayo Saka sera forfait pour le prochain match de Ligue des Nations de l'Angleterre contre la Finlande dimanche dans le groupe B2. L'ailier était sorti, boitant, lors de la deuxième mi-temps de la défaite 1-2 des 'Three Lions' face à la Grèce jeudi et ne sera pas rétabli pour le match à Helsinki.

Curtis Jones, milieu de terrain de Liverpool, ne sera pas non plus du voyage en Finlande en raison d'un problème personnel. Jones avait été ajouté tardivement à l'effectif anglais avant le match contre la Grèce mais n'avait pas disputé de minutes lors de la rencontre.

Harry Kane faisait partie des 22 joueurs anglais qui se sont entraînés samedi, ce qui a renforcé les espoirs de voir le capitaine jouer dimanche après avoir manqué la rencontre de jeudi, en raison d'un coup reçu en jouant pour le Bayern Munich. Son absence avait poussé le sélectionneur intérimaire Lee Carsley à aligner une formation surprenante dans laquelle Jude Bellingham jouait le rôle de faux numéro 9 devant Phil Foden, Saka, Cole Palmer et Anthony Gordon. Après sa défaite jeudi, l'Angleterre n'aura plus le droit à l'erreur face à la Finlande dimanche (18h00) si elle veut remporter le groupe et retourner en Ligue A.