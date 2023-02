Challenger Pro League - Le Club NXT dispose du Lierse et s'installe dans le top 6 du classement

(Belga) Le Club NXT s'est imposé contre le Lierse, 1-0, dans un match d'alignement de la 18e journée de Challenger Pro League. Les jeunes Brugeois dépassent ainsi leurs adversaires du jour au classement.

L'unique but de la rencontre a été inscrit juste avant la demi-heure. Sur un corner joué à la rémoise, De Roeve a envoyé un centre vers le deuxième poteau où se trouvait seul Spileers, qui a repris le ballon de volée à bout portant (29e). Dans les arrêts de jeu, le Lierrois Raemaekers a été exclu pour une deuxième carte jaune (90e+2). Le Club NXT prend une option sur le top 6, à deux rencontres de la fin de la phase classique. Après 20 matchs, les U23 brugeois sont 4es avec 32 points, devant Lommel (31 points) et le Lierse, qui en compte 30. Les Lierrois ne devancent Anderlecht, 7e, qu'au nombre de victoires. Seules les six premières équipes du championnat à l'issue des 22 journées se disputeront le titre et la promotion en D1A (non permise pour les équipes espoirs des clubs déjà en D1A) dans un mini-championnat. Les six autres équipes devront quant à elles éviter la relégation. (Belga)