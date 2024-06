Chelsea a finalisé le transfert millionnaire du talent brésilien Estevao Willian

Estevao est passé par les centres de formation de Cruzeiro et Palmeiras et n'a été intégré à l'équipe A des Alviverde qu'en janvier. Il a finalement disputé 23 matchs avec le club de Sao Paulo, au cours desquels il a marqué quatre fois et a distillé trois passes décisives.

Selon les médias, Chelsea a misé plus de 34 millions d'euros sur le talent brésilien, un montant qui pourrait s'élever à plus de soixante millions grâce aux bonus. Tout comme le talent équatorien Kendry Paez (Independiente), recruté l'an dernier, Estevao ne débarquera à Londres que l'été prochain, lorsqu'il aura dix-huit ans. Plus tôt, le club de Roméo Lavia avait également annoncé l'arrivée du défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo.